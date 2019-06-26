Путин подарил Зюганову на юбилей книгу и картину
26.06.2019
Президент России поздравил уроженца Орловской области и почётного жителя Орла с 75-летием на сегодняшнем заседании Государственного совета в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Путин напомнил, что Зюганов вступил в КПСС в 1966 году. В том же году состоялся 23-й съезд КПСС. В связи с этим Путин преподнёс Геннадию Зюганову книгу «Материалы 23 съезда КПСС» и картину с видом на Дворец съездов (сейчас — Государственный Кремлёвский дворец), где проходило это мероприятие.
Также с юбилеем Зюганова поздравили глава кабинета министров Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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