Путин подарил Зюганову на юбилей книгу и картину

Президент России поздравил уроженца Орловской области и почётного жителя Орла с 75-летием на сегодняшнем заседании Государственного совета в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин напомнил, что Зюганов вступил в КПСС в 1966 году. В том же году состоялся 23-й съезд КПСС. В связи с этим Путин преподнёс Геннадию Зюганову книгу «Материалы 23 съезда КПСС» и картину с видом на Дворец съездов (сейчас — Государственный Кремлёвский дворец), где проходило это мероприятие.

Также с юбилеем Зюганова поздравили глава кабинета министров Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.