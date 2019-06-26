Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.06.2019 Среда 16:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Путин подарил Зюганову на юбилей книгу и картину

Путин подарил Зюганову на юбилей книгу и картину

Версия для печати

26.06.2019

Президент России поздравил уроженца Орловской области и почётного жителя Орла с 75-летием на сегодняшнем заседании Государственного совета в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин напомнил, что Зюганов вступил в КПСС в 1966 году. В том же году состоялся 23-й съезд КПСС. В связи с этим Путин преподнёс Геннадию Зюганову книгу «Материалы 23 съезда КПСС» и картину с видом на Дворец съездов (сейчас — Государственный Кремлёвский дворец), где проходило это мероприятие.

Также с юбилеем Зюганова поздравили глава кабинета министров Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55572

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.06.2019

Гособвинение потребовало приговорить экс-участковую полиции к реальному лишению свободы

26.06.2019

Орловчанка подозревается в братоубийстве

26.06.2019

Чиновники Орловского района попросили пятимиллионный задаток

26.06.2019

Губернатор прокомментировал подписание соглашения между Орловщиной и «Россельхозбанком»

26.06.2019

«Яблоко» выдвинуло Чудо на выборы в Госдуму от Орловской области

$ USD62.8083(+0.29)27.06
€ EUR71.3816(+0.15)27.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online