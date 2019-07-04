Психически больной орловчанин подозревается в «неочевидном» убийстве

В Орловской области по подозрению в убийстве 72-летней женщины задержан житель Мценского района. Об этом сообщает Следственный комитет.

Тело пенсионерки обнаружили 27 июня в её доме во Мценском районе. Убийство было совершено «в условиях неочевидности» — преступник тщательно готовился к нему, чтобы скрыть все следы. Однако подозреваемого удалось установить и задержать менее чем за неделю.

Им оказался бывший сосед погибшей — психически больной мужчина. Он дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства стала личная неприязнь. По данным портала «Орловские новости», мужчина считал пенсионерку ведьмой.

Следственные действия по делу продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области