Прояснилось будущее орловчанки в Госдуме
27.09.2019
Представительница Орловской области, победившая на дополнительных выборах в российский парламент, войдёт в состав думского комитета по образованию и науке. Обновлённый состав комитета утвердили 26 сентября.
В этот же день городской совет Орла официально проголосовал за лишение Ольги Пилипенко депутатских полномочий. Её мандат перейдёт к другому кандидату. В Горсовете Пилипенко не только была депутатом, но и председателем комитета по образованию, культуре и социального политике. Этот пост займёт бывший зампредседателя — Татьяна Малыгина.
Также в связи с избранием в Госдуму Пилипенко покинет должность ректора ОГУ имени Тургенева.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57468
Другие новости раздела
27.09.2019
У крокодила взяли анализы в Орле
27.09.2019
Орловчане мёрзнут и жалуются
$ USD64.2888(+0.1)27.09
€ EUR70.3834(-0.2)27.09
Наш опрос
На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?