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Орел27.09.2019 Пятница 12:23
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Прояснилось будущее орловчанки в Госдуме

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27.09.2019

Представительница Орловской области, победившая на дополнительных выборах в российский парламент, войдёт в состав думского комитета по образованию и науке. Обновлённый состав комитета утвердили 26 сентября.

В этот же день городской совет Орла официально проголосовал за лишение Ольги Пилипенко депутатских полномочий. Её мандат перейдёт к другому кандидату. В Горсовете Пилипенко не только была депутатом, но и председателем комитета по образованию, культуре и социального политике. Этот пост займёт бывший зампредседателя — Татьяна Малыгина.

Также в связи с избранием в Госдуму Пилипенко покинет должность ректора ОГУ имени Тургенева.

Теги:Орловская областьГосударственная думаОльга Пилипенко

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