Прояснилось будущее орловчанки в Госдуме

Представительница Орловской области, победившая на дополнительных выборах в российский парламент, войдёт в состав думского комитета по образованию и науке. Обновлённый состав комитета утвердили 26 сентября.

В этот же день городской совет Орла официально проголосовал за лишение Ольги Пилипенко депутатских полномочий. Её мандат перейдёт к другому кандидату. В Горсовете Пилипенко не только была депутатом, но и председателем комитета по образованию, культуре и социального политике. Этот пост займёт бывший зампредседателя — Татьяна Малыгина.

Также в связи с избранием в Госдуму Пилипенко покинет должность ректора ОГУ имени Тургенева.