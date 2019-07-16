Проверка главы Должанского района является одной из многих

Правительство Орловской области опровергло информацию об «исключительном» характере проверки, проводимой в отношении главы Должанского района Владимира Марахина.

Как сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на официальное сообщение регионального правительства, в этом году по итогам декларационной кампании проходит около 30 таких проверок, в минувшем году проводилось около полусотни. При этом проверяют как отдельных сотрудников, так и целые органы исполнительной государственной и муниципальной власти.