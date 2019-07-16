Проверка главы Должанского района является одной из многих
16.07.2019
Правительство Орловской области опровергло информацию об «исключительном» характере проверки, проводимой в отношении главы Должанского района Владимира Марахина.
Как сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на официальное сообщение регионального правительства, в этом году по итогам декларационной кампании проходит около 30 таких проверок, в минувшем году проводилось около полусотни. При этом проверяют как отдельных сотрудников, так и целые органы исполнительной государственной и муниципальной власти.
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