Против новой транспортной схемы высказались 20 орловских перевозчиков

Они подписались под обращением, которое направили первому заместителю председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаилу Вдовину. Об этом рассказал сам вице-спикер регионального парламента.

Перевозчики считают, что введение новой схемы может привести к транспортному коллапсу. Напомню, что конечная цель реформы — объединить маршруты общественного транспорта областного центра и Орловского района и сделать так, чтобы на территории этих муниципальных образований из любой точки в любую точку можно было бы попасть максимум с одной пересадкой.

Со своей стороны, Вдовин поддержал обращение. Как сообщил вице-спикер, вопрос будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании профильного комитета облсовета, которое состоится 17 октября.