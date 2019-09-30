Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.09.2019 Понедельник 18:20
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Против новой транспортной схемы высказались 20 орловских перевозчиков

Против новой транспортной схемы высказались 20 орловских перевозчиков

Версия для печати

30.09.2019

Они подписались под обращением, которое направили первому заместителю председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаилу Вдовину. Об этом рассказал сам вице-спикер регионального парламента.

Перевозчики считают, что введение новой схемы может привести к транспортному коллапсу. Напомню, что конечная цель реформы — объединить маршруты общественного транспорта областного центра и Орловского района и сделать так, чтобы на территории этих муниципальных образований из любой точки в любую точку можно было бы попасть максимум с одной пересадкой.

Со своей стороны, Вдовин поддержал обращение. Как сообщил вице-спикер, вопрос будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании профильного комитета облсовета, которое состоится 17 октября.

Теги:Орловская областьтранспортная схемаМихаил Вдовин

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57505

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.09.2019

В орловской школе загорелась шахта

30.09.2019

В Орловской области стало дороже потреблять

1.5
30.09.2019

«Трупные» деньги в Орле перечислят в Пенсионный фонд

30.09.2019

В Орле размыло важную дорогу

1
30.09.2019

МЧС пообещала орловчанам неприятности

$ USD64.6407(+0.23)01.10
€ EUR70.7169(+0.4)01.10

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online