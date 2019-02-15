Проректор орловского Института экономики и торговли пыталась восстановиться на работе через суд

Однако Орловский областной суд отказал в этом, признав, что у работодателя были законные основания для принятия решения об увольнении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Разбирательства по данному вопросу начались в августе 2018 года. Выяснилось, что проректор с 2015 по 2018 ггоды отсутствовала в вузе 38 служебных дней. Женщину привлекли к дисциплинарной ответственности за четыре прогула (по остальным вышли сроки привлечения, определённые законом), а после уволили.

Однако уже бывшая проректор не согласилась с этими решениями и обратилась в суд. Она объясняла прогулы тем, что занималась не личными делами, а установлением межвузовских контактов, в том числе за границей.

Тем не менее, орловчанка так и не смогла предъявить убедительных доказательств своих слов. Иск о восстановлении на работе отклонили сначала в районном суде, а теперь и в вышестоящей инстанции.