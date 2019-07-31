«Пропащего» орловчанина задержали в торговом центре

Мужчина находился в региональном розыске.

Росгвардейцы задержали его в Северном районе. Сотрудники гипермаркета вовремя заметили, что он пытается выйти из магазина, унося с собой неоплаченные продукты, и нажали «тревожную» кнопку.

У 29-летнего орловчанина изъяли похищенное. Выяснилось, что ранее он уже совершал аналогичные преступления.