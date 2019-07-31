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Орел31.07.2019 Среда 17:54
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  3. «Пропащего» орловчанина задержали в торговом центре

«Пропащего» орловчанина задержали в торговом центре

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31.07.2019

Мужчина находился в региональном розыске.

Росгвардейцы задержали его в Северном районе. Сотрудники гипермаркета вовремя заметили, что он пытается выйти из магазина, унося с собой неоплаченные продукты, и нажали «тревожную» кнопку.

У 29-летнего орловчанина изъяли похищенное. Выяснилось, что ранее он уже совершал аналогичные преступления.

Теги:ОрёлОрловская область

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