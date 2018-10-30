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Орел30.10.2018 Вторник 13:08
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  3. Пропавшего школьника из Железногорска, которого разыскивали и в Орловской области, нашли убитым

Пропавшего школьника из Железногорска, которого разыскивали и в Орловской области, нашли убитым

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30.10.2018

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Начиная с 23-го октября, когда семилетний мальчик не вернулся из школы домой, его ежедневно разыскивали сотни сотрудников правоохранительных органов, а также волонтёры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьёй «убийство».

По предварительной версии следствия, мальчик после окончания школьных занятий всё же вернулся в многоэтажный дом, где жила его семья. Однако до дверей квартиры так и не дошёл.

Как предполагают следователи, ребёнок зашёл в лифт вместе с 39-летним соседом по дому. Затем, по версии следствия, мужчина заманил мальчика к себе в квартиру, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера и, чтобы избежать наказания, лишил ребёнка жизни.

После, как считают правоохранители, он вывез тело в село Трояново, расположенное примерно в двадцати километрах от Железногорска, и спрятал его там в лесопосадке за территорией собственного дачного участка.

Подозреваемого удалось установить сотрудникам полиции в ходе поквартирного обхода. Мужчина вёл себя подозрительно.

Сообщается, что он не стоит на учёте в полиции, а также никогда не проходил лечение в связи с психическими заболеваниями.

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