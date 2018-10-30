Пропавшего школьника из Железногорска, которого разыскивали и в Орловской области, нашли убитым
30.10.2018
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Начиная с 23-го октября, когда семилетний мальчик не вернулся из школы домой, его ежедневно разыскивали сотни сотрудников правоохранительных органов, а также волонтёры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьёй «убийство».
По предварительной версии следствия, мальчик после окончания школьных занятий всё же вернулся в многоэтажный дом, где жила его семья. Однако до дверей квартиры так и не дошёл.
Как предполагают следователи, ребёнок зашёл в лифт вместе с 39-летним соседом по дому. Затем, по версии следствия, мужчина заманил мальчика к себе в квартиру, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера и, чтобы избежать наказания, лишил ребёнка жизни.
После, как считают правоохранители, он вывез тело в село Трояново, расположенное примерно в двадцати километрах от Железногорска, и спрятал его там в лесопосадке за территорией собственного дачного участка.
Подозреваемого удалось установить сотрудникам полиции в ходе поквартирного обхода. Мужчина вёл себя подозрительно.
Сообщается, что он не стоит на учёте в полиции, а также никогда не проходил лечение в связи с психическими заболеваниями.
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