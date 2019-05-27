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Промпроизводство в регионе перестало снижаться

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27.05.2019

По итогам четырех месяцев этого года промышленное производство в Орловской области увеличило объём на 0,6%. Индекс промпроизводства составил 100,6 %.

Впервые за последнее время обрабатывающие производства вышли в плюс — рост объемов составил 2,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Зафиксирован и небольшой рост в отрасли «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 0,2%.

Теги:промышленное производствоОрловская ОбластьОрел

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