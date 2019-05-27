Промпроизводство в регионе перестало снижаться
27.05.2019
По итогам четырех месяцев этого года промышленное производство в Орловской области увеличило объём на 0,6%. Индекс промпроизводства составил 100,6 %.
Впервые за последнее время обрабатывающие производства вышли в плюс — рост объемов составил 2,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Зафиксирован и небольшой рост в отрасли «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 0,2%.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54855
Другие новости раздела
27.05.2019
Орловцам разрешили охотиться на кабанов
$ USD64.4636(-0.15)28.05
€ EUR72.1863(-0.13)28.05
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?