Промпроизводство в регионе перестало снижаться

По итогам четырех месяцев этого года промышленное производство в Орловской области увеличило объём на 0,6%. Индекс промпроизводства составил 100,6 %.

Впервые за последнее время обрабатывающие производства вышли в плюс — рост объемов составил 2,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Зафиксирован и небольшой рост в отрасли «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 0,2%.