Прокуратура выявила нарушения в сфере госзакупок в детском санатории «Орловчанка»

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, учреждение в установленный срок не разместило в единой информационной системе сведения о заключении договоров поставки продуктов питания.

В отношении специалиста по закупкам, допустившего нарушение, возбуждено административное дело, по итогам рассмотрения которого сотрудник привлечён к административной ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.