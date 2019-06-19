Прокуратура выявила нарушения в сфере госзакупок в детском санатории «Орловчанка»
19.06.2019
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, учреждение в установленный срок не разместило в единой информационной системе сведения о заключении договоров поставки продуктов питания.
В отношении специалиста по закупкам, допустившего нарушение, возбуждено административное дело, по итогам рассмотрения которого сотрудник привлечён к административной ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.
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