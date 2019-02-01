Прокуратура внесла представление мэра Орла из-за неразберихи с тарифами на проезд в общественном транспорте

Представление внесено в адрес Василия Новикова прокурором Советского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Изменение тарифов было запланировано на сегодняшнее число. Однако в последний момент его отложили до 10 февраля. Причиной стало отсутствие валидаторов во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Орла. Накануне на заседании Горсовета выяснилось, что только треть маршруток в городе оборудована этими устройствами.