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Прокуратура рассказала о нарушениях, допущенных при ремонте орловских дворов

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04.07.2019

Надзорное ведомство отчиталось об итогах проверки работ, которые проводились в Орловской области в 2017 и 2018 годах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает прокуратура, по общим итогам внесено 74 акта реагирования, уже по результатам рассмотрения которых 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Также по материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел.

В частности, выяснилось, что в областном центре ответственные Управления (Капитального Строительства и Коммунальным Хозяйством) лишь частично контролировали ремонт дворов. В ряде случаев подрядчики выполняли заказы с опозданием, а заказчики принимали (и оплачивали) не вполне качественные работы. Работы по благоустройству 29 дворовых территорий Орла принимались комиссией, в составе которой отсутствовали собственники помещений многоквартирных домов, для которых и делался ремонт. В итоге орловчане лишились шанса высказать свои замечания.

Теги:ОрёлОрловская область

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