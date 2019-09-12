Прокуратура проводит проверку по следам «Орловского беспредела»

Так назывался выпуск программы «Мужское/женское», вышедший в эфир федерального «Первого канала» 9 сентября. Выпуск посвятили инциденту в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Надзорное ведомство проводит проверку в учреждении, чтобы установить истинность или ложность всей информации, прозвучавшей в федеральном телеэфире.

Повышенное внимание к Болховскому дому-интернату привлёк видеоролик, появившийся в интернете 28 августа. Видеозапись зафиксировала, как полураздетый пожилой мужчина лежит на полу, а сотрудницы учреждения ходят рядом, оставаясь безучастными к его положению.

После этого в учреждении провели ряд проверок. Были уволены трое санитарок, старшая медсестра и директор дома-интерната получили строгие выговоры. Как стало известно из программы «Первого канала», вскоре после этого директор покинул должность по собственному желанию.