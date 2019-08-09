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Орел09.08.2019 Пятница 09:06
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Прокуратура протянула руку помощи опекунам детей-сирот

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08.08.2019

Надзорное ведомство выявило в Шаблыкинском районе случаи взимания платы за детский сад с опекунов детей-сирот. По закону, такие мальчики и девочки должны посещать дошкольные учреждения бесплатно.

Как сообщает прокуратура, нарушения допущены в отношении пяти опекунов. С них незаконно получена родительская плата на общую сумму 97 тысяч рублей.

«Проштрафились» детсад № 1 посёлка Шаблыкино и Молодовская, Навливская и Хотьковская школы, где существуют специальные группы для дошкольников.

Частично средства уже возвращены родителем. За этим процессом следит прокуратура Шаблыкинского района.

Теги:ОрёлОрловская область

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