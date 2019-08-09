Прокуратура протянула руку помощи опекунам детей-сирот
08.08.2019
Надзорное ведомство выявило в Шаблыкинском районе случаи взимания платы за детский сад с опекунов детей-сирот. По закону, такие мальчики и девочки должны посещать дошкольные учреждения бесплатно.
Как сообщает прокуратура, нарушения допущены в отношении пяти опекунов. С них незаконно получена родительская плата на общую сумму 97 тысяч рублей.
«Проштрафились» детсад № 1 посёлка Шаблыкино и Молодовская, Навливская и Хотьковская школы, где существуют специальные группы для дошкольников.
Частично средства уже возвращены родителем. За этим процессом следит прокуратура Шаблыкинского района.
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