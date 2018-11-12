Прокуратура предупредила главу Орла об ответственности за дальнейшие нарушения при пассажирских перевозках

Главе администрации Александру Муромскому объявлено предостережение.

Кроме того, Муромскому, а также главам Ливенского и Болховского районов, внесены прокурорские представления.

Об этом стало известно на заседании коллегии прокуратуры Орловской области.

Тема некачественных пассажирских перевозок стала на нём главной. Как считают в «надзорном ведомстве», перевозчики допускают нарушения, в том числе, и из-за поверхностного отношения муниципальных чиновниковк данной проблеме.