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Орел12.11.2018 Понедельник 13:32
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Прокуратура предупредила главу Орла об ответственности за дальнейшие нарушения при пассажирских перевозках

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12.11.2018

Главе администрации Александру Муромскому объявлено предостережение.

Кроме того, Муромскому, а также главам Ливенского и Болховского районов, внесены прокурорские представления.

Об этом стало известно на заседании коллегии прокуратуры Орловской области.

Тема некачественных пассажирских перевозок стала на нём главной. Как считают в «надзорном ведомстве», перевозчики допускают нарушения, в том числе, и из-за поверхностного отношения муниципальных чиновниковк данной проблеме.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьперевозки

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