Прокуратура предостерегла ТПП Орла

Прокурор Заводского района объявил исполняющему обязанности гендиректора предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона. Причиной стали проблемы с выплатой аванса работникам ТПП.

Надзорное ведомство установило, что работники не получили аванс своевременно. Это могло являться «симптомом» дальнейших проблем с выплатой заработной платы.

В настоящий момент аванс выплачен, задолженность по заработной плате перед работниками Трамвайно-троллейбусного предприятия отсутствует.