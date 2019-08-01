Прокуратура предостерегла ТПП Орла
01.08.2019
Прокурор Заводского района объявил исполняющему обязанности гендиректора предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона. Причиной стали проблемы с выплатой аванса работникам ТПП.
Надзорное ведомство установило, что работники не получили аванс своевременно. Это могло являться «симптомом» дальнейших проблем с выплатой заработной платы.
В настоящий момент аванс выплачен, задолженность по заработной плате перед работниками Трамвайно-троллейбусного предприятия отсутствует.
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