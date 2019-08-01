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Прокуратура предостерегла ТПП Орла

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01.08.2019

Прокурор Заводского района объявил исполняющему обязанности гендиректора предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона. Причиной стали проблемы с выплатой аванса работникам ТПП.

Надзорное ведомство установило, что работники не получили аванс своевременно. Это могло являться «симптомом» дальнейших проблем с выплатой заработной платы.

В настоящий момент аванс выплачен, задолженность по заработной плате перед работниками Трамвайно-троллейбусного предприятия отсутствует.

Теги:ОрёлОрловская область

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