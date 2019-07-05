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Орел05.07.2019 Пятница 17:04
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Прокуратура покарала директора бюджетного учреждения за нерасторопность

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05.07.2019

«Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского района» направил сведения об исполнении контрактов для размещения в единой информационной системе, однако сделал это с опозданием.

Как сообщает прокуратура Орловской области, по инициативе надзорного ведомства директора учреждения привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере государственных закупок. Орловчанку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Также в связи с этими нарушениями юрисконсульта центра привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теги:ОрёлОрловская область

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