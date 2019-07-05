Прокуратура покарала директора бюджетного учреждения за нерасторопность

«Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского района» направил сведения об исполнении контрактов для размещения в единой информационной системе, однако сделал это с опозданием.

Как сообщает прокуратура Орловской области, по инициативе надзорного ведомства директора учреждения привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере государственных закупок. Орловчанку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Также в связи с этими нарушениями юрисконсульта центра привлекли к дисциплинарной ответственности.