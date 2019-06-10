Прокуратура Орловской области выявила нарушения в учреждениях ФСИН

Надзорное ведомство проверяло медико-санитарного обеспечение заключённых. По итогам проверок внесено 11 прокурорских представлений, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, также одно должностное лицо предостережено о недопустимости нарушения закона.

Как сообщает прокуратура, нарушения связаны с ненадлежащей организацией проведения медицинских осмотров, лабораторных и диагностических исследований, использованием медицинского оборудования без подтверждения его исправности и безопасности. Лица, которые являются инвалидами, не направлялись (или не вовремя направлялись) на освидетельствования и переосвидетельствования, а также не обеспечивались условиями для проведения реабилитационных мероприятий.

Выявлены факты хранения медицинских препаратов и использования лекарственных средств с истекшими сроками годности. Также выявлены нарушения в сфере госзакупок.