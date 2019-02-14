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  3. Прокуратура Орловской области вскрыла нарушения на предприятии «Орёлфармация»

Прокуратура Орловской области вскрыла нарушения на предприятии «Орёлфармация»

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14.02.2019

Как сообщает пресс-служба ведомства, оказалось, что в 2017 году на предприятии были неэффективно истрачены 35 тысяч рублей. Они ушли на оплату штрафов за административные нарушения.

Эти средства вернули в кассу сотрудники, в чьи обязанности входил контроль над соблюдением законодательства в данной сфере правоотношений.

Также прокуратура выявила факт незаконной выплаты 68 тысяч 300 рублей директору «Орёлфармации» (тогда действующему, а сейчас бывшему) и его супруге.

Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании средств. Бывший глава предприятия возместил средства в полном объёме.

Теги:ОрёлОрловская областьпрокуратуранарушения

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