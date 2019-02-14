Прокуратура Орловской области вскрыла нарушения на предприятии «Орёлфармация»
14.02.2019
Как сообщает пресс-служба ведомства, оказалось, что в 2017 году на предприятии были неэффективно истрачены 35 тысяч рублей. Они ушли на оплату штрафов за административные нарушения.
Эти средства вернули в кассу сотрудники, в чьи обязанности входил контроль над соблюдением законодательства в данной сфере правоотношений.
Также прокуратура выявила факт незаконной выплаты 68 тысяч 300 рублей директору «Орёлфармации» (тогда действующему, а сейчас бывшему) и его супруге.
Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании средств. Бывший глава предприятия возместил средства в полном объёме.
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