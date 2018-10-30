Прокуратура Орловской области проверила работу полиции по предупреждению «несовершеннолетней» преступности
30.10.2018
Речь идёт как о преступлениях, которые совершаются в отношении детей, так и о преступлениях, которые совершаются самими детьми.
Оказалось, что работа территориальных органов Управления МВД по этому направлению не является полностью безупречной. В большинстве подразделений выявлены систематические нарушения.
Как выяснила прокуратура, многие полицейские неправильно проводят индивидуальную профилактическую работу с детьми, состоящими на учёте. Также выявлены случаи, когда несовершеннолетние не привлекались к административной ответственности, хотя для этого присутствовали все основания.
Официальное послание с перечнем всех нарушений направлено главному полицейскому области Юрию Савенкову.
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