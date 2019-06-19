Прокуратура обжаловала приговор Советского райсуда Орла по делу Екатерины Стрелец
19.06.2019
Об этом сообщает abireg.ru. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
В мае этого года суд признал экс-руководителя Управления коммунальным хозяйством города Орла и муниципального предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» виновной в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных статьёй «получение взятки». Стрелец оштрафовали на 4,2 миллиона рублей и запретили работать в органах власти в течение трёх лет. Государственное обвинение просило другого наказания — 12 лет лишения свободы, штраф в 12 миллионов рублей и запрет на работу во властных органах на пять лет.
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