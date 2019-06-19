Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.06.2019 Среда 13:07
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Прокуратура обжаловала приговор Советского райсуда Орла по делу Екатерины Стрелец

Прокуратура обжаловала приговор Советского райсуда Орла по делу Екатерины Стрелец

Версия для печати

19.06.2019

Об этом сообщает abireg.ru. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В мае этого года суд признал экс-руководителя Управления коммунальным хозяйством города Орла и муниципального предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» виновной в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных статьёй «получение взятки». Стрелец оштрафовали на 4,2 миллиона рублей и запретили работать в органах власти в течение трёх лет. Государственное обвинение просило другого наказания — 12 лет лишения свободы, штраф в 12 миллионов рублей и запрет на работу во властных органах на пять лет.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55367

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.06.2019

В Орловской области Peugeot врезался в дорожный знак

19.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил региональную программу по развитию детского здравоохранения

19.06.2019

22 июня Орловская область присоединится ко всероссийской акции «Горсть Памяти»

19.06.2019

С начала этого года в Орловской области 170 инвалидов обратились в центры занятости

19.06.2019

Орловский областной суд отказал экс-сотруднице университета экономики и торговли в восстановлении на работе

$ USD63.9794(-0.36)20.06
€ EUR71.6377(-0.59)20.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online