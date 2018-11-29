Прокуратура области оспорила 54 нормативных правовых акта, содержавших коррупциогенные факторы
29.11.2018
По протестам прокуроров акты отредактировали.
Всего в этом году в Орловской области «надзорное ведомство» оспорило 85 нормативных правовых актов, отдельные положения которых ограничивали права хозяйствующих субъектов.
Об этом стало известно на «деловом завтраке», который организовал Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Евгений Лыкин. В мероприятии принял участие главный прокурор области Иван Полуэктов. Также среди участников была президент Орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева, представители общественных организаций и предпринимательского сообщества. Темой разговора стала защита прав предпринимателей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51025
Другие новости раздела
$ USD66.9436(+0.16)29.11
€ EUR75.5191(-0.1)29.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?