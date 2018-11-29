Прокуратура области оспорила 54 нормативных правовых акта, содержавших коррупциогенные факторы

По протестам прокуроров акты отредактировали.

Всего в этом году в Орловской области «надзорное ведомство» оспорило 85 нормативных правовых актов, отдельные положения которых ограничивали права хозяйствующих субъектов.

Об этом стало известно на «деловом завтраке», который организовал Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Евгений Лыкин. В мероприятии принял участие главный прокурор области Иван Полуэктов. Также среди участников была президент Орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева, представители общественных организаций и предпринимательского сообщества. Темой разговора стала защита прав предпринимателей.