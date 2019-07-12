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Орел12.07.2019 Пятница 18:07
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Прокуратура нашла нарушения в орловской колонии строгого режима

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12.07.2019

Проверка в ИК № 2 в Ливнах проводилась заместителем прокурора Орловской области Сергеем Панкратовым. По её итогам в Управление ФСИН внесено прокурорское представление. В деятельности администрации исправительного учреждения выявлены нарушения.

Так, установлены нарушения законодательства в части режима отбывания наказания, медицинского обеспечения осуждённых, организации воспитательной работы, привлечения осуждённых к труду. Например, выявлены случаи, когда в характеристиках заключённых, не выполнявших норму выработки, отражались недействительные сведения об их добросовестном отношении к работе. Кроме того, осуждённые привлекались к труду в административном здании колонии, что запрещено законом.

Также выявлены случаи, когда должностные лица колонии не принимали необходимые меры в отношении заключённых, допустивших нарушения установленного порядка отбывания наказания. Об этом информирует прокуратура Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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