Прокуратура нашла нарушения в орловской колонии строгого режима

Проверка в ИК № 2 в Ливнах проводилась заместителем прокурора Орловской области Сергеем Панкратовым. По её итогам в Управление ФСИН внесено прокурорское представление. В деятельности администрации исправительного учреждения выявлены нарушения.

Так, установлены нарушения законодательства в части режима отбывания наказания, медицинского обеспечения осуждённых, организации воспитательной работы, привлечения осуждённых к труду. Например, выявлены случаи, когда в характеристиках заключённых, не выполнявших норму выработки, отражались недействительные сведения об их добросовестном отношении к работе. Кроме того, осуждённые привлекались к труду в административном здании колонии, что запрещено законом.

Также выявлены случаи, когда должностные лица колонии не принимали необходимые меры в отношении заключённых, допустивших нарушения установленного порядка отбывания наказания. Об этом информирует прокуратура Орловской области.