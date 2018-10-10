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Орел10.10.2018 Среда 16:14
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Прокуратура и КСП выявили нарушения в "Дорожном фонде" области

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10.10.2018

Прокуратура региона совместно с Контрольно-счётной палатой проверила расходование средств «Дорожного фонда».

Выявлено более трёхсот нарушений.

По итогам проверок в суды направлено 5 исков, внесено 127 представлений, к ответственности привлечено более девяноста человек.

Репортаж на эту тему смотрите в «Главных новостях» на телеканале «Первый областной».

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