Прокуратура и КСП выявили нарушения в "Дорожном фонде" области
10.10.2018
Прокуратура региона совместно с Контрольно-счётной палатой проверила расходование средств «Дорожного фонда».
Выявлено более трёхсот нарушений.
По итогам проверок в суды направлено 5 исков, внесено 127 представлений, к ответственности привлечено более девяноста человек.
Репортаж на эту тему смотрите в «Главных новостях» на телеканале «Первый областной».
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