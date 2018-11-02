Прокуратура Болховского района установила факт фиктивного брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана
02.11.2018
Проверку провели по сведениям, поступившим из Управления ФСБ.
Пара вступила в брачный союз не для того, чтобы создать семью, а для того, чтобы гражданин Азербайджана получил вид на жительство, не попадая при этом под квоты, утверждённые федеральным правительством.
Фиктивные супруги не жили вместе и не вели совместное хозяйство, а также вообще не поддерживали никаких отношений.
После обращения прокурора суд признал брак недействительным. Не исключено, что теперь иностранцу придётся покинуть территорию нашей страны.
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