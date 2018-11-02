Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.11.2018 Пятница 13:37
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Прокуратура Болховского района установила факт фиктивного брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана

Прокуратура Болховского района установила факт фиктивного брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана

Версия для печати

02.11.2018

Проверку провели по сведениям, поступившим из Управления ФСБ.

Пара вступила в брачный союз не для того, чтобы создать семью, а для того, чтобы гражданин Азербайджана получил вид на жительство, не попадая при этом под квоты, утверждённые федеральным правительством.

Фиктивные супруги не жили вместе и не вели совместное хозяйство, а также вообще не поддерживали никаких отношений.

После обращения прокурора суд признал брак недействительным. Не исключено, что теперь иностранцу придётся покинуть территорию нашей страны.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50268

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл рабочую встречу с заместителем Министра просвещения Российской Федерации Мариной Раковой

02.11.2018

В Орле снова произошёл инцидент с троллейбусом

02.11.2018

В медицинском центре имени Круглой бастуют анестезиологи

02.11.2018

Этой ночью в Орле по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

02.11.2018

Сегодня в Орле открывается Всероссийская конференция «Иван Сергеевич Тургенев в сознании современного читателя»

$ USD65.5799(-0.07)03.11
€ EUR74.9906(+0.41)03.11

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online