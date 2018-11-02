Прокуратура Болховского района установила факт фиктивного брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана

Проверку провели по сведениям, поступившим из Управления ФСБ.

Пара вступила в брачный союз не для того, чтобы создать семью, а для того, чтобы гражданин Азербайджана получил вид на жительство, не попадая при этом под квоты, утверждённые федеральным правительством.

Фиктивные супруги не жили вместе и не вели совместное хозяйство, а также вообще не поддерживали никаких отношений.

После обращения прокурора суд признал брак недействительным. Не исключено, что теперь иностранцу придётся покинуть территорию нашей страны.