Произведённые в Орле «Любительские» пельмени оказались опасными для здоровья

Внеплановую проверку предприятия, которое занималось производством изделий из мяса и птицы, провёл Роспотребнадзор.

Оказалось, что содержание помещений здешнего цеха не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

Специалисты, изучив пробы продукции, установили, что произведённые здесь «Любительские» пельмени не соответствуют стандартам по микробиологическим показателям.

В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях. Также Роспотребнадзор приостановил действие декларации о соответствии на полуфабрикаты из мяса и птицы.