Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2018 Среда 13:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Программа по благоустройству дворовых территорий в Орле выполнена на 100%

Программа по благоустройству дворовых территорий в Орле выполнена на 100%

Версия для печати

28.11.2018

Сегодня об этом сообщил первый заместитель главыгородской администрации Олег Минкин.

В пятницу на заседании общественной комиссии будет обсуждён и уточнён перечень дворов, которые планируется благоустроить в этом году.

Как напоминают «Истоки», в программу этого года вошли 87 дворов (82 в основной список, ещё 5 в дополнительный).

Теги:ОрелОрёлОрловская областьблагоустройстводворымэрия

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50985

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.11.2018

В Орле открылась конференция «16 Литовская стрелковая дивизия в боях на Орловщине»

28.11.2018

В мэрии Орла назвали дату установки главной городской ёлки

28.11.2018

Суд Орловской области вынес приговор убийце Андрея Уварова и Владимира Соболева

28.11.2018

В Ливнах на средства президентского гранта организовали пункт передержки бездомных животных

28.11.2018

Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков посетит Шаблыкинский район

$ USD66.78(+0.27)28.11
€ EUR75.6217(+0.06)28.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online