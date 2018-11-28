Программа по благоустройству дворовых территорий в Орле выполнена на 100%

Сегодня об этом сообщил первый заместитель главыгородской администрации Олег Минкин.

В пятницу на заседании общественной комиссии будет обсуждён и уточнён перечень дворов, которые планируется благоустроить в этом году.

Как напоминают «Истоки», в программу этого года вошли 87 дворов (82 в основной список, ещё 5 в дополнительный).