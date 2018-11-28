Программа по благоустройству дворовых территорий в Орле выполнена на 100%
28.11.2018
Сегодня об этом сообщил первый заместитель главыгородской администрации Олег Минкин.
В пятницу на заседании общественной комиссии будет обсуждён и уточнён перечень дворов, которые планируется благоустроить в этом году.
Как напоминают «Истоки», в программу этого года вошли 87 дворов (82 в основной список, ещё 5 в дополнительный).
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