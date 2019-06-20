Профильный комитет Горсовета Орла рассмотрит вопрос о проведении выездного заседания у аварийного дома на Калинина, 2
20.06.2019
Этот вопрос должен решиться до 27 июня. На это число назначена очередная сессия городского парламента.
Сегодня текущую ситуацию с аварийным домом обсуждали на обычном заседании комитета, которое проходило в здании администрации Орла. Как сообщают «Орловские новости», «народные избранники» решили задуматься о выездном заседании, чтобы все заинтересованные лица смогли ознакомиться с реальным положением дел непосредственно на месте.
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