Профильный комитет Горсовета Орла рассмотрит вопрос о проведении выездного заседания у аварийного дома на Калинина, 2

Этот вопрос должен решиться до 27 июня. На это число назначена очередная сессия городского парламента.

Сегодня текущую ситуацию с аварийным домом обсуждали на обычном заседании комитета, которое проходило в здании администрации Орла. Как сообщают «Орловские новости», «народные избранники» решили задуматься о выездном заседании, чтобы все заинтересованные лица смогли ознакомиться с реальным положением дел непосредственно на месте.