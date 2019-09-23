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Орел23.09.2019 Понедельник 18:02
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  3. Проезд в общественном транспорте Орла может подорожать сразу на 2 рубля

Проезд в общественном транспорте Орла может подорожать сразу на 2 рубля

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23.09.2019

Такой прогноз содержится в докладе заместителя начальника финансово-­экономического управления администрации Орла Михаила Кузнецова. Доклад посвящён текущей ситуации с ценами и тарифами и размещён на официальном сайте мэрии.

Чиновник отмечает, что тариф на проезд в общественном транспорте при оплате безналичным способом может повыситься на 2 рубля.

Кузнецов подчёркивает, что размер данного тарифа не пересматривался с 2018 года. Средний тариф на одну поездку в Орле составляет 18 с половиной рублей. Это является самым низким показателем по ЦФО.

При этом за данный период топливо подорожало на 19%.

Ещё одна проблема состоит в уменьшении пассажиропотока, причём во всех видах общественного транспорта. Прежде всего, это обусловлено ростом числа личных автомобилей у населения. Этот фактор также увеличивает себестоимость одной поездки.

Теги:Орловская областьобщественный транспорттариф на проезд

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