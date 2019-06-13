Проект по развитию ягодоводства, разработанный орловской студенткой, победил во всероссийском конкурсе
13.06.2019
Работа студентки Орловского государственного аграрного университета Юлии Прошиной победила в конкурсе «Моя страна — моя Россия». Церемония награждения состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
В конкурсе участвовали около 34 тысяч человек из различных регионов Российской Федерации. Прошина представила на суд жюри проект эффективного развития ягодоводства, ориентированного на поддержку продукции отечественного производителя и решение проблем импортозамещения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55244
Другие новости раздела
13.06.2019
В Орловской области суд вынес решение о закрытии восьми интернет-порталов, где продавались медицинские справки
13.06.2019
За последние четыре года средний размер жилой площади, приходящийся на одного орловчанина, вырос на 2,2 квадратных метра
$ USD64.5158(-0.28)12.06
€ EUR73.0448(-0.17)12.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?