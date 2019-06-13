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  3. Проект по развитию ягодоводства, разработанный орловской студенткой, победил во всероссийском конкурсе

Проект по развитию ягодоводства, разработанный орловской студенткой, победил во всероссийском конкурсе

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13.06.2019

Работа студентки Орловского государственного аграрного университета Юлии Прошиной победила в конкурсе «Моя страна — моя Россия». Церемония награждения состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

В конкурсе участвовали около 34 тысяч человек из различных регионов Российской Федерации. Прошина представила на суд жюри проект эффективного развития ягодоводства, ориентированного на поддержку продукции отечественного производителя и решение проблем импортозамещения.

Теги:ОрёлОрловская область

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