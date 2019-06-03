Проект областного бюджета на 2020 год будет направлен на рассмотрение в Облсовет до 7 октября

Об этом проинформировала руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова на заседании Правительства в областной администрации 3 июня.

До 6 июня Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области направит в Департамент финансов Орловской области расчетные индексы потребительских цен на 2020–2022 годы, Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области — расчетные коэффициенты повышения (снижения) тарифов на оплату коммунальных услуг на 2020–2022 годы по видам коммунальных услуг, главные распорядители бюджетных средств, разработчики государственных программ Орловской области — предложения по изменению структуры государственных программ Орловской области.

До 27 июня Департамент финансов Орловской области направит главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В срок до 25 июля главные распорядители бюджетных средств должны обосновать бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы и представить их в Департамент финансов Орловской области.

Областной Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности до 15 августа направит в Департамент финансов области проект межведомственной инвестиционной программы на 2020-2022 годы.

До 2 сентября проект закона Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» будет направлен на согласование в Министерство финансов Российской Федерации.

В срок до 10 сентября сформированный на основании предложений органов государственной власти области проект закона Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» направят на рассмотрение областным Правительством.

При формировании бюджета в первоочередном порядке будет учитываться финансовое обеспечение всех социальных обязательств и реализация национальных проектов на территории региона.

«Сроки на подготовку проекта областного бюджета на будущий год достаточно сжатые, а объем работы большой. Поэтому прошу Департамент финансов Орловской области и все органы исполнительной власти, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, строго соблюдать установленные сроки», — подчеркнул Губернатор области Андрей Клычков.

Также глава региона поручил Департаменту финансов максимально активно взаимодействовать с Министерством финансов РФ для получения межбюджетных трансфертов.