Продукция орловских предприятий победила в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»

Конкурс проводился по итогам 2018 года.

В первую сотню вошли детские гольфы от ОАО «Гамма».

Также жюри признало ещё 5 товаров лауреатами и ещё 13 товаров дипломантами конкурса. Также другие 7 видов орловской продукции признаны «Новинками года».