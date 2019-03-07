Продукция орловских предприятий победила в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»
07.03.2019
Конкурс проводился по итогам 2018 года.
В первую сотню вошли детские гольфы от ОАО «Гамма».
Также жюри признало ещё 5 товаров лауреатами и ещё 13 товаров дипломантами конкурса. Также другие 7 видов орловской продукции признаны «Новинками года».
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