Продолжается визит Игоря Шпектора в Орловскую область

Накануне глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ и другие члены комиссии прибыли в наш регион. Гостей принял губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Предполагается, что по итогам визита делегация даст рекомендации по развитию коммунального и дорожного хозяйства, а также по благоустройству общественных территорий.

Гости планируют посетить мусоросортировочный комплекс «Экосити», газотурбинную станцию ГТ ТЭЦ «Орёл», станцию обезжелезивания МПП «Орёлводоканал» и ряд других объектов. Визит завершится сегодня.