Продолжается визит Игоря Шпектора в Орловскую область
22.11.2019
Накануне глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ и другие члены комиссии прибыли в наш регион. Гостей принял губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Предполагается, что по итогам визита делегация даст рекомендации по развитию коммунального и дорожного хозяйства, а также по благоустройству общественных территорий.
Гости планируют посетить мусоросортировочный комплекс «Экосити», газотурбинную станцию ГТ ТЭЦ «Орёл», станцию обезжелезивания МПП «Орёлводоканал» и ряд других объектов. Визит завершится сегодня.
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