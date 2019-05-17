Продавать кинотеатр «Родина» в ближайшее время не планируется

Сегодня утром орловские СМИ сообщили о том, что Железнодорожный районный суд Орла удовлетворил иск Федеральной Службы Судебных Приставов к Агентству Ипотечного Жилищного Кредитования Орловской области о погашении задолженности.

Учреждённое правительством Орловской области АИЖК задолжало 42 миллиона 100 тысяч рублей. Имущество корпорации частично находится в залоге у банка. Однако здание кинотеатра и соответствующий участок земли — это имущество, свободное от обременений, то есть подлежащее реализации.

Тем не менее, приставы продавать кинотеатр и участок не будут, так как в марте этого года АИЖК признали банкротом. Фактически, данное решение Железнодорожного районного суда теперь не имеет значения, так как в случае банкротства реализацией имущества занимается не ФССП, а конкурсный управляющий.

Как рассказал порталу «Орловские новости» заместитель губернатора Орловской области Николай Злобин, «Родину» и участок действительно будут реализовывать в порядке конкурсного производства, но это произойдёт не в ближайшее время.

При этом советник губернатора Сергей Лежнев сообщил порталу, что даже в этом случае здание сохранит свой первоначальный профиль — то есть, будет использоваться именно для публичного показа фильмов.