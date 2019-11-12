Проблему жителей аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле удалось решить

До конца года из резервного фонда Правительства Российской Федерации Орловской области выделят более 78 млн. рублей. Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Деньги пойдут на помощь по переселению жителей из аварийного многоквартирного дома, расположенного в г. Орле, ул. Калинина, 2.

«Сделаем все, чтобы до Нового года они смогли получить средства и встретить праздничные дни в своих собственных квартирах», — написал губернатор Андрей Клычков на своей странице в социальной сети ВКонтакте.