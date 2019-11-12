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Орел12.11.2019 Вторник 18:29
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  3. Проблему жителей аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле удалось решить

Проблему жителей аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле удалось решить

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12.11.2019

До конца года из резервного фонда Правительства Российской Федерации Орловской области выделят более 78 млн. рублей. Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Деньги пойдут на помощь по переселению жителей из аварийного многоквартирного дома, расположенного в г. Орле, ул. Калинина, 2.

«Сделаем все, чтобы до Нового года они смогли получить средства и встретить праздничные дни в своих собственных квартирах», — написал губернатор Андрей Клычков на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

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