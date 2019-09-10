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Про «орловский беспредел» узнала вся страна

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10.09.2019

9 сентября в эфир федеральных телеканалов вышло сразу несколько резонансных передач, посвящённых «орловской» тематике.

В эфире канала «Россия 1» показали выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир» под названием «Неспасённая жизнь», посвящённый резонансной истории убийства Яны Савчук. В рамках выпуска бывшая участковая уполномоченная полиции Наталья Башкатова, в июле этого года приговорённая к 2 годам колонии-поселения за халатность, подробно рассказала свою версию событий.

В эфир федерального «Первого канала» вышел выпуск программы Александра Гордона и Юлии Барановской «Мужское/Женское» под названием «Орловский беспредел». Её темой стал инцидент в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который произошёл в августе этого года. В рамках передачи прозвучала информация о том, что директор дома-интерната Владимир Авилов по собственному желанию покинул свою должность.

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