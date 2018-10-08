Прививки против гриппа сделали уже 154 тысячи жителей Орловской области

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, вакцинацию прошёл примерно каждый пятый орловец.

По последним даным, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в нашей области среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне. Случаев гриппа пока не зарегистрировано вовсе.