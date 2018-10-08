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Орел08.10.2018 Понедельник 11:34
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  3. Прививки против гриппа сделали уже 154 тысячи жителей Орловской области

Прививки против гриппа сделали уже 154 тысячи жителей Орловской области

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08.10.2018

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, вакцинацию прошёл примерно каждый пятый орловец.

По последним даным, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в нашей области среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне. Случаев гриппа пока не зарегистрировано вовсе.

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