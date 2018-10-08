Прививки против гриппа сделали уже 154 тысячи жителей Орловской области
08.10.2018
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Таким образом, вакцинацию прошёл примерно каждый пятый орловец.
По последним даным, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в нашей области среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне. Случаев гриппа пока не зарегистрировано вовсе.
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