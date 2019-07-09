Приставы в Орловской области взыскали 1,3 миллиона рублей за один день

В специальном однодневном рейде участвовали 103 группы приставов, которые отработали около 4 тысяч исполнительных производств по фискальным платежам (то есть по налогам, административным штрафам, таможенным сборам, госпошлинам и другим видам платежей).

В рамках 40 исполнительных производств составлены акты описи и ареста имущества должников на общую сумму около 7 миллионов рублей.