Приставы наведались в гости к орловчанам, задолжавшим за «коммуналку»

В ходе специального рейда с орловчан, задолжавших по счетам за газ, электричество и тепловую энергию, взыскали около 390 тысяч рублей. В мероприятии участвовали представители предприятий топливно-энергетического комплекса.

Рейд проводился по местам проживания примерно трёх тысяч человек.

Как сообщает Управление ФССП по Орловской области, у 42 должников арестовали имущество на общую сумму около 260 тысяч рублей. Если они не погасят долги вовремя, арестованные вещи передадут на реализацию.