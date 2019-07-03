Приставы наведались в гости к орловчанам, задолжавшим за «коммуналку»
03.07.2019
В ходе специального рейда с орловчан, задолжавших по счетам за газ, электричество и тепловую энергию, взыскали около 390 тысяч рублей. В мероприятии участвовали представители предприятий топливно-энергетического комплекса.
Рейд проводился по местам проживания примерно трёх тысяч человек.
Как сообщает Управление ФССП по Орловской области, у 42 должников арестовали имущество на общую сумму около 260 тысяч рублей. Если они не погасят долги вовремя, арестованные вещи передадут на реализацию.
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