Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.07.2019 Среда 13:01
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Приставы наведались в гости к орловчанам, задолжавшим за «коммуналку»

Приставы наведались в гости к орловчанам, задолжавшим за «коммуналку»

Версия для печати

03.07.2019

В ходе специального рейда с орловчан, задолжавших по счетам за газ, электричество и тепловую энергию, взыскали около 390 тысяч рублей. В мероприятии участвовали представители предприятий топливно-энергетического комплекса.

Рейд проводился по местам проживания примерно трёх тысяч человек.

Как сообщает Управление ФССП по Орловской области, у 42 должников арестовали имущество на общую сумму около 260 тысяч рублей. Если они не погасят долги вовремя, арестованные вещи передадут на реализацию.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55734

Добавил новость: 

Другие новости раздела

03.07.2019

Губернатор распределил между орловскими общественниками около десяти миллионов бюджетных рублей

03.07.2019

Бухгалтер «подкинула проблем» сельской школе в Орловской области

03.07.2019

Школам Орла не хватает «анличан» и «немцев»

03.07.2019

«Орёлпродукт» ищет сотрудников

03.07.2019

Орловские пенсионеры «дадут жару» на стадионе Ленина

$ USD63.2265(+0.17)03.07
€ EUR71.408(+0.01)03.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online