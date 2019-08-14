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Орел14.08.2019 Среда 13:47
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Приставы нашли способ заставить орловчанина выплатить долг

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14.08.2019

Мужчина выплатил задолженность в 390 тысяч рублей после того, как служба судебных приставов временно ограничила его право на выезд за границу, а также арестовала его автомобиль.

Ранее ФССП не раз уведомляла должника о необходимости оплатить долги по налогам и штрафам, но орловчанин игнорировал повестки и не являлся на приём. В связи с такой «несвоевременностью» с него, кроме суммы долга, взыскали ещё и исполнительский сбор.

Теги:ОрёлОрловская область

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