Приставы нашли способ заставить орловчанина выплатить долг

Мужчина выплатил задолженность в 390 тысяч рублей после того, как служба судебных приставов временно ограничила его право на выезд за границу, а также арестовала его автомобиль.

Ранее ФССП не раз уведомляла должника о необходимости оплатить долги по налогам и штрафам, но орловчанин игнорировал повестки и не являлся на приём. В связи с такой «несвоевременностью» с него, кроме суммы долга, взыскали ещё и исполнительский сбор.