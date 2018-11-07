Примерно треть молочной продукции в социальных учреждениях Орловской области оказалась фальсификатом
07.11.2018
Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
В Орловской области исследовали 156 образцов. Пробы взяли в 113-ти медицинских и образовательных учреждениях, где предусмотрено кормление пациентов или учащихся, а также в девяти магазинах крупной торговой сети.
Как установили специалисты, 56 проб имели признаки фальсификата и несоответствия различным нормам.
По итогам исследования составлен список недобросовестных производителей молочной продукции. Известно, что в него вошло и одно орловское предприятие.
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