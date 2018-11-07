Примерно треть молочной продукции в социальных учреждениях Орловской области оказалась фальсификатом

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В Орловской области исследовали 156 образцов. Пробы взяли в 113-ти медицинских и образовательных учреждениях, где предусмотрено кормление пациентов или учащихся, а также в девяти магазинах крупной торговой сети.

Как установили специалисты, 56 проб имели признаки фальсификата и несоответствия различным нормам.

По итогам исследования составлен список недобросовестных производителей молочной продукции. Известно, что в него вошло и одно орловское предприятие.