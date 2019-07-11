Примерно каждый 42 призывник в Орловской области оказался потребителем наркотиков

Таковы предварительные итоги весеннего призыва на срочную службу в вооружённые силы.

Призыв завершается завтра. В его рамках в армию призывали около 1000 молодых орловчан.

Тесты на употребление наркотических веществ, которые проводила военная полиция, не прошли 24 призывника. Их поставили на соответствующий учёт.