Примерно каждый 42 призывник в Орловской области оказался потребителем наркотиков
11.07.2019
Таковы предварительные итоги весеннего призыва на срочную службу в вооружённые силы.
Призыв завершается завтра. В его рамках в армию призывали около 1000 молодых орловчан.
Тесты на употребление наркотических веществ, которые проводила военная полиция, не прошли 24 призывника. Их поставили на соответствующий учёт.
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