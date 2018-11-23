Примерно 12 тысяч орловцев стоят на учёте у наркологов
23.11.2018
Точная цифра для всей области — 11 тысяч 734 человека. Об этом пишет «Орловская городская газета».
В основном, это люди, злоупотребляющие алкоголем. Лишь 1041 употребляют наркотические вещества, ещё 16 — токсические вещества.
Такие данные привёл завотделом Орловского наркологического диспансера Андрей Бутырин. Он отметил, что реальное число таких граждан всегда выше официальных цифр.
Однако в целом наша область по заболеваемости наркоманией в ЦФО занимает одно из благополучных последних мест. В среднем в округе на каждые 10 тысяч человек приходится 187 заболевших, на Орловщине показатель составляет 92,3.
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