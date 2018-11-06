Приговор Орловского областного суда в отношении Александра Ларкина вступил в законную силу

Об этом сообщили в прокуратуре.

Орловец стал причиной серьёзного переполоха 27-го июля 2017-го года.

Как установил суд, Ларкин пытался проникнуть в квартиру своей знакомой. Орловчанка находилась дома. Чтобы спастись от незваного гостя, она позвонила в полицию. Однако мужчина не подчинился требованиям сотрудников ППС, нанёс им ножевые ранения и отобрал у одного из полицейских табельное оружие.

Затем, применяя угрозы и насилие к раненой сотруднице полиции, преступник попытался скрыться. Проходя через центр города, он ещё пять раз выстрелил из оружия из хулиганских побуждений. Только после этого он был задержан и обезврежен.

Кроме того, за неделю до этих событий Ларкин совершил квартирную кражу, а в день преступления — разбойное нападение на продавцов цветочного магазина.

В итоге список статей оказался внушительным — «кража», «разбой», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «хищение оружия», «применение насилия в отношении представителя власти», «хулиганство», «незаконное ношение огнестрельного оружия».

Приговор суда тоже стал серьёзным — 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.