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Приезжий из Донбасса погиб в Орле при сомнительных обстоятельствах

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09.07.2019

Мужчина, выпавший из окна многоэтажного дома в Северном районе Орла 6 июня, возможно, погиб не по своей воле или оплошности. Об этом сообщает «Орловский меридиан», ссылаясь на данные СУ СК РФ по Орловской области.

По данным СМИ, погибший — 31-летний житель Донбасса, принимавший участие в вооружённом конфликте с Украиной и приехавший в Орёл на заработки. Падение произошло с высоты 6 этажа. Квартиру, откуда выпал мужчина, он снял за три дня до своей гибели вместе с ещё одним человеком, которого ранее не знал.

Эти дни соседи по съёмной жилплощади провели за распитием алкоголя. В момент гибели мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его сосед тоже был нетрезв. Кроме того, следователи установили, что непосредственно перед выпадением приезжего из окна между мужчинами произошла драка.

Сосед погибшего задержан. Следователи готовятся предъявить ему обвинение по статье «убийство».

Сообщается, что в Донбассе у погибшего остались жена и ребёнок.

Теги:ОрёлОрловская область

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