Причиной массовой остановки троллейбусов в Орле стал фонарный столб

Серьёзный сбой в движении троллейбусов произошёл из-за накренившейся опоры уличного освещения на Московской улице. ЧП случилось сегодня примерно в 14 часов у остановки общественного транспорта «Гостиница „Орёл“».

В итоге угол наклона столба составил примерно 45 градусов. Сейчас последствия ЧП устраняются.

На участке Московской улицы, где произошёл инцидент, ведутся дорожные работы — здесь демонтируют бордюрный камень. Не исключено, что именно это стало прямой или сопутствующей причиной ЧП.

Фото: «Орловские дороги»

