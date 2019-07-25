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  3. Причиной массовой остановки троллейбусов в Орле стал фонарный столб

Причиной массовой остановки троллейбусов в Орле стал фонарный столб

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25.07.2019

Серьёзный сбой в движении троллейбусов произошёл из-за накренившейся опоры уличного освещения на Московской улице. ЧП случилось сегодня примерно в 14 часов у остановки общественного транспорта «Гостиница „Орёл“».

В итоге угол наклона столба составил примерно 45 градусов. Сейчас последствия ЧП устраняются.

На участке Московской улицы, где произошёл инцидент, ведутся дорожные работы — здесь демонтируют бордюрный камень. Не исключено, что именно это стало прямой или сопутствующей причиной ЧП.

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Фото: «Орловские дороги»

Теги:ОрёлОрловская область

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