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Орел25.09.2019 Среда 16:03
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  3. Причиной ЧП в многоквартирном доме стала стиральная машина

Причиной ЧП в многоквартирном доме стала стиральная машина

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25.09.2019

Пожар произошёл в Орле в Новосильском переулке 24 сентября в 07:00. Загорелась одна из квартир.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, предположительно, причиной стал аварийный режим работы стиральной машины. Размер материального ущерба устанавливается.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Теги:Орловская областьчрезвычайное происшествие

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