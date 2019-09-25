Причиной ЧП в многоквартирном доме стала стиральная машина
25.09.2019
Пожар произошёл в Орле в Новосильском переулке 24 сентября в 07:00. Загорелась одна из квартир.
Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, предположительно, причиной стал аварийный режим работы стиральной машины. Размер материального ущерба устанавливается.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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