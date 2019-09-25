Причиной ЧП в многоквартирном доме стала стиральная машина

Пожар произошёл в Орле в Новосильском переулке 24 сентября в 07:00. Загорелась одна из квартир.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, предположительно, причиной стал аварийный режим работы стиральной машины. Размер материального ущерба устанавливается.

Обошлось без погибших и пострадавших.