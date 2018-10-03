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Орел03.10.2018 Среда 17:02
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  3. При Троицком храме открылся новый сезон богословских курсов для мирян

При Троицком храме открылся новый сезон богословских курсов для мирян

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03.10.2018

Они проводятся уже в десятый раз.

В программе — догматическое богословие, Ветхий и Новый Завет, история Церкви и другие дисциплины.

Бесплатные занятия проходят по вторникам и четвергам.

Об этом сообщает Орловская митрополия.

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