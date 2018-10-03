При Троицком храме открылся новый сезон богословских курсов для мирян
03.10.2018
Они проводятся уже в десятый раз.
В программе — догматическое богословие, Ветхий и Новый Завет, история Церкви и другие дисциплины.
Бесплатные занятия проходят по вторникам и четвергам.
Об этом сообщает Орловская митрополия.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49618
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