Президиум ЦК КПРФ выдвинул Ивана Дынковича кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области
19.06.2019
Депутат Орловского городского Совета народных депутатов и секретарь обкома Орловского областного отделения партии сам сообщил об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
Ранее со своим кандидатом определилась «Единая Россия». Им стала ректор ОГУ имени Тургенева Ольга Пилипенко.
Место в Государственной думе оказалось вакантным после кончины Николая Ковалёва, который представлял Орловщину в российском парламенте в течение нескольких последних созывов. Выборы состоятся во всероссийский Единый день голосования 8 сентября текущего года.
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