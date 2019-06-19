Президиум ЦК КПРФ выдвинул Ивана Дынковича кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области

Депутат Орловского городского Совета народных депутатов и секретарь обкома Орловского областного отделения партии сам сообщил об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Ранее со своим кандидатом определилась «Единая Россия». Им стала ректор ОГУ имени Тургенева Ольга Пилипенко.

Место в Государственной думе оказалось вакантным после кончины Николая Ковалёва, который представлял Орловщину в российском парламенте в течение нескольких последних созывов. Выборы состоятся во всероссийский Единый день голосования 8 сентября текущего года.