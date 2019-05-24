Президент России Владимир Путин вручил орловской доярке Валентине Карманович Орден Дружбы

Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля 23 мая. Ордена и медали получили около 30 россиян и иностранцев, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.

Орловчанку отметили за многолетний и добросовестный труд. Вся профессиональная жизнь Карманович связана с сельским хозяйством. Много лет подряд она считается пережойо дояркой Хотынецкого района. В данный момент она работает в филиале № 4 «Агрофирмы „Хотынецкая“ ООО „Орловский лидер“» оператором машинного доения.