Президент России Владимир Путин вручил орловской доярке Валентине Карманович Орден Дружбы
24.05.2019
Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля 23 мая. Ордена и медали получили около 30 россиян и иностранцев, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.
Орловчанку отметили за многолетний и добросовестный труд. Вся профессиональная жизнь Карманович связана с сельским хозяйством. Много лет подряд она считается пережойо дояркой Хотынецкого района. В данный момент она работает в филиале № 4 «Агрофирмы „Хотынецкая“ ООО „Орловский лидер“» оператором машинного доения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54824
Другие новости раздела
24.05.2019
В Орле на Московском шоссе у остановки общественного транспорта «Металлист» отремонтируют тротуар
$ USD64.6106(+0.12)25.05
€ EUR72.3186(+0.48)25.05
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?